الحكومة البريطانية تقوم بأول خطوة لحظر المقاطعات المعادية لإسرائيل

قدم النائب تعديلاً يمنح الحكومة صلاحيات لتوجيه صناديق التقاعد المحلية لعدم اتخاذ قرارات تتعارض وسياسة لندن

أقر البرلمان البريطاني تعديلاً يمنع صناديق معاشات السلطة المحلية من دعم عقوبات BDS ضد الشركات البريطانية التي تتعامل مع إسرائيل، على الرغم من احتجاجات بعض نواب حزب العمال، على ما أفادت صحيفة جويش كرونيكل.

وقدم النائب المحافظ روب جينريك التعديل الذي يمنح الحكومة صلاحيات جديدة لتوجيه صناديق التقاعد المحلية لعدم اتخاذ قرارات تتعارض مع سياسة لندن الخارجية والدفاعية.

وأوضح النائب جينريك لصحيفة كروينكل الدافع وراء خطوته بالقول "غالبًا ما ترتبط حركة المقاطعة ضد إسرائيل بمعاداة السامية هنا في المملكة المتحدة ولا تفعل شيئًا لتعزيز السلام وتتعارض بشكل متزايد مع المزاج السائد في الشرق الأوسط بعد اتفاقيات إبراهيم، حيث يقيم عدد من دول الخليج روابط مثمرة مع إسرائيل.

وتابع جينريك: "من غير المقبول أن تقوم المجالس المحلية بتدخلات سياسية خارجية مثيرة للإنقسام تتعارض مع موقف حكومة المملكة المتحدة. يسعدني أن التعديل الذي أجريته قد تم تمريره وسيكون الخطوة الأولى في التشريع الذي يحظر BDS في المملكة المتحدة. آمل أن يكون هذا الإعلان نذيرًا لمشروع قانون أوسع في خطاب الملكة القادم الذي يتناول حركة المقاطعة في جميع أنحاء القطاع العام ".