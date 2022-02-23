بدء حالة الطوارئ في أوكرانيا اعتبارا من 24 فبراير ولمدة 30 يوما

تضمن المسودة "حظر التجمعات والإضرابات وفرض قواعد خاصة لاستخدام الاتصالات ونقل المعلومات عبر الإنترنت

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن اقتراح مسودة حالة الطوارئ في البلاد تتضمن "حظر التجمعات والإضرابات وفرض قواعد خاصة لاستخدام الاتصالات ونقل المعلومات عبر الإنترنت"اعتبارا من 24 فبراير/شباط الجاري ولمدة 30 يوما، على خلفية الأزمة مع موسكو، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

وأفادت المسودة أن "البلاد قد تفرض قيودا على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وعلى تداول المعلومات والمواد الإعلامية وأن تفرض فحصا للوثائق الشخصية".

وأصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط الأربعاء بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية دعت في بيان، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن، خوفا من تصعيد عسكري من موسكو، كما أوصت "المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".