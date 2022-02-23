بدء حالة الطوارئ في أوكرانيا اعتبارا من 24 فبراير ولمدة 30 يوما
تضمن المسودة "حظر التجمعات والإضرابات وفرض قواعد خاصة لاستخدام الاتصالات ونقل المعلومات عبر الإنترنت
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن اقتراح مسودة حالة الطوارئ في البلاد تتضمن "حظر التجمعات والإضرابات وفرض قواعد خاصة لاستخدام الاتصالات ونقل المعلومات عبر الإنترنت"اعتبارا من 24 فبراير/شباط الجاري ولمدة 30 يوما، على خلفية الأزمة مع موسكو، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.
وأفادت المسودة أن "البلاد قد تفرض قيودا على حرية حركة المجندين الاحتياطيين، وعلى تداول المعلومات والمواد الإعلامية وأن تفرض فحصا للوثائق الشخصية".
وأصدر الجيش الأوكراني أمرا بتعبئة جنود الاحتياط الأربعاء بعدما أمرت روسيا قواتها بالاستعداد لدعم المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية دعت في بيان، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن، خوفا من تصعيد عسكري من موسكو، كما أوصت "المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".
23 فبراير 2022
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.
نيوزويك عن مسؤول بالاستخبارات الأمريكية: الغزو الروسي سيبدأ بهجوم سيبراني يليه اجتياح بري يرجح أن يبدأ ليلا
اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن روسيا يجب أن تكون بين الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، قائلا إنه اقترح مرارا الحوار على نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتسوية التوتر.
أعن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقد قمة طارئة لأعضاءه، غدا الخميس، لبحث الأزمة الأوكرانية-الروسية.
يأتي ذلك فيما لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية تتفاقم وسط حالة تأهب لجيشي البلدين، على الحدود، وانتقادات غربية وعقوبات على موسكو، يقابلها دعم صيني.
ذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو ستبدأ مراقبة وقف إطلاق النار في دونباس بطلب من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وحذر من أنه لن يتم التسامح مع منتهكيه.
أكدت الحكومة الأوكرانية أن عددا من المواقع الإلكترونية التابعة لها تعطلت نتيجة لتعرضها مساء اليوم الأربعاء لهجوم سيبراني واسع النطاق.