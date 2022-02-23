بايدن يفرض عقوبات على "نورد ستريم 2" والمسؤولين عن تشغيلها

اعتبر بايدن أن "هذا التدبير هو جزء من الدفعة الأولى من العقوبات ردًا على خطوات روسيا في أوكرانيا".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "اليوم أمرت إدارتي بفرض عقوبات على نورد ستريم 2 ايه جي وقادتها". والشركة الأم لـ"نورد ستريم 2 ايه جي" هي مجموعة غازبروم الروسية العملاقة. وصف الرئيس بايدن الأربعاء قراره فرض عقوبات على الشركة المشغلة لنورد ستريم 2 بأن "هذا التدبير هو جزء من الدفعة الأولى من العقوبات ردًا على خطوات روسيا في أوكرانيا".

ويأتي الإعلان عن العقوبات التي تستهدف إحدى أكبر المبادرات الجيو-استراتيجية الروسية، بعدما أعلنت ألمانيا الثلاثاء تعليق "نورد ستريم 2" ردًا على التطورات على الجبهة الأوكرانية. وقد شكر بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس على "تحميل روسيا مسؤولية أفعالها".

ويمتدّ خطّ أنابيب الغاز بطول 1230 كيلومترًا تحت بحر البلطيق وتصل سعته إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا بينما بلغت كفته 11 مليار دولار. وقد انتهى بناؤه أواخر العام 2021 إلا أنه لم يوضع في الخدمة بعد، بانتظار حصوله على التراخيص اللازمة من السلطات الألمانية.

وتعارض الولايات المتحدة منذ البداية هذا الأنبوب، خشية أن يُضعف أوكرانيا اقتصاديًا واستراتيجيًا ويزيد وفق واشنطن، اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.