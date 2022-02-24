روسيا تبدأ غزو الاراضي الأوكرانية وتشن ضربات على مدن عدة
الرئيس الروسي كان أعلن بوقت سابق عن بدء العملية العسكرية في أوكرانيا والتي اعلن رئيسها حالة الطوارئ
بدأت عملية روسية عسكرية شاملة فجر اليوم في الاراضي الأوكرانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية، وسمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أوكرانية قريبة من الجبهة وعلى امتداد السواحل في البلاد.
كما سمعت انفجارات ايضا في خاركييف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والتي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا،كما سمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد، الذي يشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لروسيا منذ سنوات.
ودعا الرئيس الأوكراني الخميس مواطنيه إلى عدم الهلع من الهجوم الروسي الذي يضرب بلادهم وأعلن حالة الأحكام العرفية.وقال فولوديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على فيسبوك "لا داعي للهلع نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر". وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.
24 فبراير 2022
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دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد.وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.
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البنك المركزي الروسي الخميس يقول إنه يتخذ إجراءات لضمان استقرار الروبل والأسواق، وأوضح البنك المركزي الروسي في بيان "من أجل ضمان استقرار الوضع في السوق المالية قرر بنك روسيا التدخل في سوق العملات الأجنبية" مشيرا إلى أنه وغيره من المؤسسات المالية "لديها خطط عمل واضحة لكل السيناريوهات".
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيترأس اجتماع أزمة صباح الخميس لاتخاذ قرار حول "الرد" على "الهجمات المروعة" الروسية على أوكرانيا، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس يقول إن العالم يجب أن ينشئ "تحالفا مناهضا لبوتين" من أجل "إجبار روسيا على السلام"،وصرّح زيلينسكي بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان "نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتين". وأضاف "على العالم إجبار روسيا على السلام".
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بورصة موسكو تعلن تعليق المبادلات على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.وقالت بورصة موسكو في بيان "علّقت المبادلات في كل الأسواق. سيعلن استئناف التداول في وقت لاحق". من جهة أخرى تراجعت بورصة هونغ كونغ الخميس في منتصف النهار مع فقدان مؤشر هانغ سنغ 3,11 % من قيمته بعد الإعلان عن عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.
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