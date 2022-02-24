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رئيس الوزراء الأوكراني: القوات الروسية تسيطر على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية

i24NEWS

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا مع رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ميونيخ ، جنوب ألمانيا ، في 19 فبراير 2022. .
Matt Dunham / POOL / AFPالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا مع رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ميونيخ ، جنوب ألمانيا ، في 19 فبراير 2022. .

"من المستحيل القول إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تماما من جانب الروس"

قال أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الخميس، إن "القوات الروسية سيطرت على محطة تشيرنوبيل التي شهدت العام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ" واشار إلى أنه "من المستحيل القول إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية في مأمن بعد هجوم لا طائل منه تماما من جانب الروس"، مضيفا "هذا أحد أخطر التهديدات في أوروبا اليوم".

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وكانت كييف تحدثت في وقت سابق عن وقوع معارك قرب المنشأة النووية.