ماكرون يعلن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الشهر الوشيك

لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية" وأضاف "انا مرشح لكي أستحدث معكم وسط تحديات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس/ عن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الشهر الوشيك، متعهدا العمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه "تراكم الأزمات"وقال في رسالة موجهة إلى الفرنسيين "لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية" وأضاف "انا مرشح لكي أستحدث معكم وسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية وأوروبية فريدة".

وحدد ماكرون في رسالته المحاور الرئيسية لولايته المقبلة مؤكدا أنه "ينبغي العمل أكثر ومواصلة خفض الضرائب" وأتى إعلان ماكرون قبل 38 يوما من موعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وعشية المهلة الرسمية المحددة لتقديم طلبات الترشيح

وبعد ولاية من خمس سنوات طغت عليها قبل وباء كورونا، أزمات اجتماعية داخلية، وعد الرئيس الفرنسي باعتماد طريقة تعامل مختلفة. وأوضح "لم ننجح في كل شيء. وثمة خيارات كنت لأتخذها بشكل مختلف مع الخبرة التي اكتسبتها بجواركم".

ودافع عن أدائه لا سيما في مواجهة جائحة كوفيد-19 مؤكدا أنه يريد "إعطاء الأولية للمدرسة وللمدرسين الذين سيتمتعون بحرية أكبر واحترام أكبر وبأجور أفضل" و"المحافظة على النموذج الاجتماعي الفرنسي وتحسينه"وأكد ماكرون "بطبعية الحال لن أتمكن من تنظيم حملة كما كنت أتمنى بسبب الظروف" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.