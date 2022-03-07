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الاتحاد الأوروبي: سننظر في ضم أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا

i24news

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أشاد أعضاء البرلمان الأوروبي أثناء حضورهم جلسة عامة خاصة للبرلمان الأوروبي ركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، في 1 مارس 2022.
JOHN THYS / AFPأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي أثناء حضورهم جلسة عامة خاصة للبرلمان الأوروبي ركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ، في 1 مارس 2022.

سيتم فحص الطلبات من قبل المفوضية الأوروبية وسيتعين اعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، المكون من رؤساء الدول

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قرر دراسة طلبات الانضمام إلى اتحاد أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا. سيتم فحص الطلبات من قبل المفوضية الأوروبية وسيتعين اعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، المكون من رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد.

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وبحال اجتازت الطلبات مرحلة امتحان المفوضية، ستعتبر موافقة المجلس الأوروبي خطوة رسمية. ومع ذلك، قد تستغرق العملية برمتها وقتًا أطول - يمكن أن تستغرق دراسة الطلبات نحو عام ونصف، وعادة ما يستغرق انضمام دولة جديدة إلى الاتحاد عدة سنوات.

وبداية الشهر الجاري، أعلن الحزب الحاكم في جورجيا اليوم الخميس، أن بلاده تنوي تقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس.