الاتحاد الأوروبي: استمرار العمل بالاتفاقيات الموقعة مع المغرب في انتظار قرار محكمة العدل الدولية

فيرجينيوس"سيستمر تنفيذ الاتفاقات خلال هذه الفترة و سيعتمد الوضع بالطبع على الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية

أكد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس،"ارتباط المفوضية باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري وبالاتفاق على شكل رسائل متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 للاتفاقية الأورومتوسطية" في انتظار قرار محكمة العدل الدولية.

وقال فيرجينيوس سينكيفيسيوس "حافظ قرار محكمة العدل الأوروبية، في حالة الاستئناف، على آثار قرارات المجلس حتى تصدر المحكمة حكمها في الطعون. وبالتالي، سيستمر تنفيذ الاتفاقات خلال هذه الفترة، ولكن بعد ذلك، سيعتمد الوضع بالطبع على الحكم النهائي لمحكمة العدل بشأن الاستئناف".

وأفاد المسؤول الأوروبي في مذكرته أن "موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء يعتمد على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعتبر أن الصحراء إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وسيتحدد وضعه النهائي من خلال نتائج العملية الجارية بقيادة الأمم المتحدة ".

وجدد المفوض التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء في إطار الاتفاقات المتسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ".

وأشار إلى أنه "في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، قدمت اللجنة استئنافًا ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 شتنبر/أيلول المنصرم والقاضي بإلغاء قرارات المجلس المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المذكورة أعلاه. من ناحية أخرى، قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعونًا مماثلة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 ".