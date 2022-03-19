النرويج: مصرع 4 جنود أمريكيين بتحطم طائرة عسكرية

أكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع النرويجية ستين باركلاي غاسلاند اليوم السبت أن "الضحايا الأربعة أمريكيو الجنسية"

أعلن الجيش النرويجي، اليوم السبت، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز "إم.في-22 أوسبري" تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، في شمال النرويج.

ومن جانبها، أكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع النرويجية ستين باركلاي غاسلاند اليوم السبت أن "الضحايا الأربعة أمريكيو الجنسية".

ومن جهته، كتب رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره في تغريدة على تويتر "ببالغ الأسى تلقينا رسالة مفادها أن أربعة جنود أمريكيين قتلوا في تحطم طائرة الليلة الماضية" مشيرا إلى أن "الجنود كانوا يشاركون في مناورات حلف شمال الأطلسي +كولد ريسبونس+".

وأفادت وكالة "رويترز" أن الطائرة كانت تشارك في تدريب عسكري لحلف شمال الأطلسي بعد سقوطها في منطقة نائية، مشيرة إلى "أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم هم جنود أمريكيون على الأرجح".

وكان قد فقد الاتصال بالطائرة التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية (مارينز) وهي من طراز أوسبري الجمعة في شمال النرويج في أحوال جوية سيئة، حسب جهاز الطوارئ الإقليمي الذي أوضح أن عملية البحث معقدة بسبب الطقس.

وبدأت التدريبات هذا الأسبوع وسط توتر شديد بين روسيا والحلف بشأن الحرب في أوكرانيا، لكنها كانت مقررة قبل وقت طويل من بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط.

ويشارك في التدريب الذي أطلق عليه اسم (الرد البارد) نحو 30 ألف جندي من 27 بلدا، وهو يهدف لتجهيز دول حلف الأطلسي للدفاع عن النرويج.