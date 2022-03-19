لوكاشينكو: لو حافظ الإتحاد السوفييتي على وجوده لتجنبنا العديد من النزاعات بسبب هيمنة القطب الواحد

لوكاشينكو: الدول الغربية والولايات المتحدة كانت دائما مجبرة على أن تحسب حسابا لموقف الاتحاد السوفيتي

قال الرئيس البيلاروسي، إن الاتحاد السوفيتي، لو حافظ على وجوده حتى الآن لتجنبنا العديد من النزاعات في العالم ، التي سببها هو النظام العالمي أحادي القطب بهيمنة الولايات المتحدة.

وأوضح لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "تي في إس" اليابانية، أن الدول الغربية والولايات المتحدة كانت دائما مجبرة على أن تحسب حسابا لموقف الاتحاد السوفيتي.

واعتبر الرئيس البيلاروسي أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان مأساة، قائلا: "العالم كله أدرك ذلك، لقد كانت مأساة. انهيار الاتحاد السوفيتي هو مأساة".

وبحسب موقع روسيا اليوم، أوضح أن لدى روسيا ما يكفي من القوة البشرية والمعدات العسكرية، وليست في حاجة إلى إضافة.