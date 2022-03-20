حادث الدهس في بلجيكا الذي أطاح بالمحتفلين في كرنفال الصوم يودي بحياة 6 أشخاص

قال مكتب المدعي العام إنه لا يرغب في التعليق على القضية في الوقت الحالي، لكنه سيتحدث في وقت لاحق اليوم

أودى حادث دهس بسيارة صباح الأحد بحياة ستة أشخاص وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة حشدًا تجمّع بمناسبة الكرنفال في بلدة لا لوفيير جنوب بلجيكا، وفقًا لحصيلة جديدة أعلنها نائب المدعي العام لمونس. وأشارت حصيلة أولية فورية إلى مصرع أربعة أشخاص.

وقال داميان فيرهاين نائب مدعي عام مونس خلال مؤتمر صحافي "وفقا للتحقيق حاليا تفيد معلوماتنا بأن سيارة صدمت جمعا (..) ما ادى الى سقوط ستة قتلى و26 جريحًا" بينهم "عشرة أشخاص في حال الخطر".

ولم يتم حتى اللحظة الإعلان عن طبيعة هذا الحادث إن كان مدبرا أم لا وإن كان يحمل رسالة عدائية على غرار حوادث مماثلة اجتاحت اوروبا وحصدت أرواحًا بريئة.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام إنه لا يرغب في التعليق على القضية في الوقت الحالي، لكنه سيتحدث في وقت لاحق اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو عن أسفه لـ "الأنباء المروعة" عن دهس "تجمع مجتمعي أراد الاحتفال ضربتنا في صميم القلب".

وقال مكتب رئيس الوزراء إن دي كرو سيزور الموقع في وقت لاحق يوم الأحد برفقة ملك بلجيكا فيليب.

تستضيف المدن والقرى البلجيكية العديد من كرنفالات الشوارع على مدار موسم الصوم الكبير، أبرزها مسيرتان في بينش وآلوست الأكثر شهرة دوليًا.