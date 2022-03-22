روسيا: إدانة المعارض أليكسي نافالني مجددا بتهمتي "الاحتيال والإهانة"

القاضية:"نافالني ارتكب احتيالا، سرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة وقلل من احترام المحكمة عبر إهانته قاضية"

قضت محكمة في موسكو، اليوم الثلاثاء، بإدانة المعارض الروسي أليكسي نافالني، بتهم "الاحتيال، وإهانة قاض"، ما يعني احتمال فرض عقوبة سجن جديدة بحقه. وقالت القاضية مرغريتا كوتوفا، إن "نافالني ارتكب احتيالا، سرقة ممتلكات من جانب جماعة منظمة وقلل من احترام المحكمة عبر إهانته قاضية"ما يعني احتمال فرض عقوبة سجن جديدة بحقه.

ولم يوضح مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الذي حضر الجلسة التي أجريت في مجمع السجن الذي يعتقل فيه نافالي قرب موسكو، طبيعة العقوبة التي ستفرض على المعارض الروسي بموجب الإدانة الجديدة.

غير أن المدعين الروس طالبوا الأسبوع الماضي بسجن نافالني، لمدة 13 عاما، يليها إطلاق سراح مشروط لمدة سنتين، وغرامة بقيمة 1,2 مليون روبل (9500 يورو).

ومنذ فبراير/شباط 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية "احتيال" تعود إلى 2014، وذلك عندما عاد إلى روسيا بعد تلقيه العلاج في ألمانيا إثر هجوم مفترض بغاز أعصاب سام خلال زيارة لسيبيريا عام 2020.

ودعا نافالني من داخل سجنه خلال الأيام الماضية إلى احتجاجات مناهضة للحرب الروسية الأوكرانية.