الرئيس التركي يطالب الاتحاد الاوروربي بتحريك "مفاوضات انضمام" بلاده إليه

تأتي طلبات الرئيس التركي عشية قمة مرتقبة في بروكسل والمخصصة لمناقشة غزو روسيا لاوكرانيا

طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء من الاتحاد الاوروبي استئناف "مفاوضات انضمام" بلاده الى الاتحاد الاوروبي وذلك عشية القمة الاوروبية في بروكسل والمخصصة لمناقشة غزو روسيا لأوكرانيا.

جاءت تصريحات الرئيس التركي في ختام اجتماع له في إنقره مع رئيس الحكومة الهولندية مارك روته ، حيث قال : "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفتح بسرعة فصول مفاوضات الانضمام ويبدأ مفاوضات الاتحاد الجمركي دون الانجرارا وراء حسابات ضيقة".

المفاوضات بشأن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 2005 تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد في بعض الأحيان مع بروكسل على ملفات عدة.

وفي نهاية عام 2020 رأت المفوضية الاوروبية أن فرص أنقرة في العضوية "متوقفة" بسبب القرارات التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي والتي اتخذها قادتها، وكانت المفوضية أفادت في تقرير شديد اللهجة "واصلت تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي مع تراجع خطير في مجالات دولة القانون والحقوق الأساسية".

وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة للغاية بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك.