English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • أوروبا
  • الرئيس التركي يطالب الاتحاد الاوروربي بتحريك "مفاوضات انضمام" بلاده إليه

الرئيس التركي يطالب الاتحاد الاوروربي بتحريك "مفاوضات انضمام" بلاده إليه

AFP

دقيقة 1
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
Adem ALTAN / AFPالرئيس التركي رجب طيب اردوغان

تأتي طلبات الرئيس التركي عشية قمة مرتقبة في بروكسل والمخصصة لمناقشة غزو روسيا لاوكرانيا

طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء من الاتحاد الاوروبي استئناف "مفاوضات انضمام" بلاده الى الاتحاد الاوروبي وذلك عشية القمة الاوروبية في بروكسل والمخصصة لمناقشة غزو روسيا لأوكرانيا. 

Video poster

جاءت تصريحات الرئيس التركي في ختام اجتماع له في إنقره مع رئيس الحكومة الهولندية مارك روته ، حيث قال : "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يفتح بسرعة فصول مفاوضات الانضمام ويبدأ مفاوضات الاتحاد الجمركي دون الانجرارا وراء حسابات ضيقة". 

 المفاوضات بشأن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي انطلقت في 2005 تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب التوتر الشديد في بعض الأحيان مع بروكسل على ملفات عدة. 

وفي نهاية عام 2020 رأت المفوضية الاوروبية أن فرص أنقرة في العضوية "متوقفة" بسبب القرارات التي تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي والتي اتخذها قادتها، وكانت المفوضية أفادت في تقرير شديد اللهجة "واصلت تركيا الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي مع تراجع خطير في مجالات دولة القانون والحقوق الأساسية". 

وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة للغاية بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين بعد ذلك. 