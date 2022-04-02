بابا الفاتيكان يدعو إلى "استجابات واسعة" لأزمة الهجرة

البابا يزور مالطا على خطى القديس بولس

وصل البابا فرنسيس السبت إلى مالطا في زيارة تستمر يومين في هذه الجزيرة المتوسطية حيث يتوقع أن يجدد دعواته إلى السلام وإلى استضافة لاجئين ومهاجرين فيما يتدفق ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا. حطت طائرة الحبر الأعظم في مطار العاصمة فاليتا وفق مراسلين لوكالة فرانس برس كانوا في الطائرة.

وتحدث البابا فرنسيس عن "رياح الحرب الباردة" التي تجتاح أوروبا مجددا، في كلمة ألقاها في مستهل زيارته إلى مالطا السبت وتناول فيها الحرب في أوكرانيا.

وقال الحبر الأعظم "في حين أن بعض الأقوياء الذين سجنوا أنفسهم للأسف في ادعاءات مصالح قومية عفا عليها الزمن، أثار الصراعات وسببّها مرة أخرى، يشعر الناس العاديون بالحاجة إلى بناء مستقبل إما أن يكون معا أو لن يكون".

دعا البابا فرنسيس السبت إلى "استجابات واسعة" لأزمة الهجرة، في كلمة ألقاها في مستهل زيارة إلى مالطا تستمر يومين.

وقال الحبر الأعظم أمام شخصيات مالطية إن "ازدياد حالة الهجرة الطارئة للاجئين من أوكرانيا المعذبة يدعو إلى استجابات واسعة ومشتركة ولا يمكن لبعض الدول أن تتحمل كل المشكلة وحدها، والآخرون لا يبالون".

البابا فرنسيس هو ثالث حبر أعظم يزور مالطا بعد يوحنا بولس الثاني في 1990 و2001 وبنديكتوس السادس عشر في 2010. وعشية زيارته قال البابا إنه "حاج" يستعد لتطأ قدماه "أرضا منورة" على خطى القديس بولس شفيع الجزيرة للقاء "جماعة مسيحية تتمتع بتاريخ يعود لآلاف السنين".