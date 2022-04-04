الانتخابات الرئاسية في فرنسا/ مارين لوبان لـ i24NEWS:"أنا أفضل من يمكنه حماية المجتمع اليهودي"

"إيران لا تزال تسعى للالتفاف على القيود المتعلقة ببرنامجها النووي، وأريد أن تطمئن إسرائيل على أمنها"

دافعت مرشحة التجمع الوطني في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، مارين لوبان في لقاء خاص لـ i24NEWS عن نفسها من كونها "التي من المرجح أن توفر الحماية الأكثر فعالية للشعب الفرنسي من العقيدة اليهودية"، ضحايا الأعمال المعادية للسامية "المتزايدة العدد".

وقالت "لقد كنت ضحية لشكل من أشكال الكاريكاتير منذ عقود. أريد لليهود أن يتمكنوا من البقاء في فرنسا"، مشيدة بمشروعها الذي وصفته بأنه "صلب وجاد وقابل للتطبيق".

وأشارت مارين لوبان إلى أنها وبمجرد انتخابها، "سيكون الذبح الشعائري محظورًا في فرنسا ولكن ليس واردات اللحوم، "لقد عارضنا الذبح بدون صعق منذ فترة طويلة، ونعمل بالفعل في العديد من البلدان. إنها مسألة معاناة الحيوانات بالطبع، يمكن استيراد اللحوم في إطار تلبية الاعتبارات الدينية.

وردا على سؤال حول وضع القدس، قدرت مارين لوبان أن المدينة المقدسة لثلاث ديانات يجب أن تكون "تحت الحماية الدولية" من أجل "رمزية و" تاريخها القوي " وترغب لوبان في البقاء "على ثبات الدبلوماسية الفرنسية" وبالتالي فهي لا تخطط "للخروج عن القاعدة" عن طريق نقل السفارة الفرنسية إلى القدس.

وفي مواجهة اتفاق فيينا، "وهو موضوع حاسم بالنسبة للدولة اليهودية"، قالت إنها تريد المضي قدمًا في هذا الموضوع مشيرة إلى أن "إيران لا تزال تسعى للالتفاف على القيود المتعلقة ببرنامجها النووي" ، وأكدت أنه بمجرد أن تصبح رئيسة للبلاد. ، ستطالب "باحترام صارم لهم".وقالت "أريد أن تطمئن إسرائيل على أمنها".

وبينما قالت مارين لوبان إنها "حساسة" لنضال إسرائيل من أجل أمنها، ناشدت من أجل دولة فلسطينية ذات "حدود آمنة" لأنها، على حد قولها، "هذه السيادة ستعني المسؤولية عما يحدث على أرضه".

وتفصل ستة أيام الفرنسيين عن موعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية للعام 2022، المقررة يوم الأحد المقبل. ويختار الفرنسيون رئيسهم المقبل من بين 12 مرشحاً، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، زعيم حزب "الجمهورية إلى الأمام"، والذي أعلن متأخراً سعيه لولاية ثانية، فيما يواصل مرشحا اليمين واليسار التقليديين، الوزيرة السابقة عن حزب "الجمهوريين" فاليري بيكريس وعمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو، التراجع في استطلاعات الرأي، ومعهم مرشح الخضر يانيك جادو.