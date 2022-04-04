المجر: فوز رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات التشريعية

بعد فرز 94 في المئة من الأصوات، حصل الحزب على 53 في المئة، فيما كان تحالف المعارضة بقيادة بيتر ماركي زاي

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الفوز في الانتخابات التشريعية، بعدما أظهرت النتائج الجزئية تقدما كبيرا لحزبه "فيديس" بعد فرز 94 في المئة من الأصوات، حصل الحزب على 53 في المئة، فيما كان تحالف المعارضة بقيادة بيتر ماركي زاي متخلفا بدرجة كبيرة بنسبة 35 في المئة.

وقال أوربان لمؤيديه في العاصمة بودابست: "كان هذا انتصارا كبيرا.. يمكنهم رؤيته من القمر، ولكن بالتأكيد من بروكسل أيضا".وأضاف: "لم يكن لدينا مثل هذا العدد من الأخصام"، ذاكرا منهم "بيروقراطيي بروكسل... وسائل الإعلام الدولية الرئيسية، وأخيرا الرئيس الأوكراني".

وراقب أكثر من 200 مراقب دولي الانتخابات في المجر، إلى جانب آلاف المتطوعين من مختلف الأطياف السياسية وبلغت نسبة الإقبال 68.69 في المئة، وهي تضاهي تقريبا الرقم القياسي للناخبين في الانتخابات الوطنية الأخيرة في 2018.

وتشترك المجر في حدود مع أوكرانيا وقد استقبلت أكثر من نصف مليون لاجئ حتى الآن. يصرّ أوربان على أنه يبقي المجر خارج الحرب من خلال مساعدة الناس، ورفض تزويد أوكرانيا بالسلاح.