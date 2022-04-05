فرنسا: المرشحة للانتخابات الرئاسية،مارين لوبان:" الإسلام عقيدة تدمر حضارتنا، وأريد منع لبس الحجاب في الأماكن العامة"

"ما أريده هو محاربة الإسلاميين. الإسلام عقيدة تدمر حضارتنا، يريدون فرض الشريعة وتمزيق كل ما نحن عليه في الواقع

قالت المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، أمس الاثنين، "أريد أن أمنع لبس الحجاب في الأماكن العامة. في الحقيقة أنا أمدد قانون حظر لبس الحجاب في المدرسة حتى لا يؤثر على المجال العام بأكمله" وتابعت “ما أريده هو محاربة الإسلاميين. الإسلام عقيدة تدمر حضارتنا، يريدون فرض الشريعة وتمزيق كل ما نحن عليه في الواقع. لا أريد أن أترك هذه الأيديولوجية تنتشر”.

وجاءت تصريحات مرشحة الحزب الوطني الجمهوري الفرنسي مارين لوبان لدى حلولها ضيفة على RMC و BFMTV حيث حددت بعض الإجراءات التي تريد تنفيذها إذا فازت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. والتي ستجرى الجولة الأولى منها يوم الأحد.

وعادت لوبان إلى الخطوط الرئيسية لبرنامجها وعلى وجه الخصوص اقتراحها. بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على 100 منتج فرنسي يوميًا ، من أجل استعادة القوة الشرائية للعائلات.

كما عادت إلى الوضع في أوكرانيا حيث تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب بعد اكتشاف جثث مدنيين في شوارع بلدة بوتشا.

وعن الصناعة النووية الفرنسية قالت لوبان ” لم نعد قادرين على تدفئة جميع الفرنسيين بشكل صحيح. لهذا السبب أقول إن التصويت في 10 و 24 أفريل لن يحدد السنوات الخمس المقبلة فحسب. بل سيحدد الخمسين عامًا القادمة لأن لدينا تخصصًا خيارات إستراتيجية يجب القيام بها اليوم من حيث إعادة التصنيع والاستقلال الغذائي”.