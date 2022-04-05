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روسيا تستأنف الرحلات الجوية من 52 دولة "صديقة" من بينها إسرائيل

i24news

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ملف - مسافرون يمشون أمام لوحة المغادرة في مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو ، روسيا ، الاثنين ، 8 يوليو ، 2019
AP Photo/Pavel Golovkin 2019©ملف - مسافرون يمشون أمام لوحة المغادرة في مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو ، روسيا ، الاثنين ، 8 يوليو ، 2019

جاءت القيود بهدف إبطاء تفشي فيروس كورونا وتم رفعها بناء على نصيحة طاقم العمليات لمكافحة الفيروس

أعلنت الحكومة الروسية أنها تنوي رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى روسيا من 52 دولة اعتبارًا من 9 نيسان/ابريل، وجاءت القيود بهدف إبطاء تفشي فيروس كورونا وتم رفعها بناء على نصيحة طاقم العمليات لمكافحة فيروس كورونا، وفقًا لوكالة تاس.

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وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد أعلن هذه الخطوة، مشيرًا إلى أنها تنطبق على "الدول الصديقة". وأضاف "اعتبارًا من 9 نيسان/ أبريل، نقوم بإزالة القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا، والتي شملت الرحلات المنتظمة والتجارية بين روسيا وعدد من الدول الأخرى. ونحن الآن نستأنف الرحلات الجوية إلى 52 دولة، بما في ذلك الأرجنتين والهند، جنوب افريقيا ودول صديقة اخرى، بحسب النشر في واللا ".

وأضاف ميشوستين أنه في السابق كان من الممكن السفر إلى 15 دولة دون قيود، بما في ذلك بعض دول الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي وقطر والمكسيك وغيرها.