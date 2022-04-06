ألمانيا تعقد صفقة شراء 140 طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية الصنع

تخطط وزارة الدفاع الألمانية لاستخدام 60 منها للتدريب و 80 أخرى للاستخدام العملي حسب المشروع الذي أقرته اللجنة

أعطت لجنة الدفاع في البوندستاغ يوم الأربعاء الضوء الأخضر لشراء طائرات مسلحة بدون طيار إسرائيلية الصنع ، في الوقت الذي تكثف فيه ألمانيا إنفاقها العسكري في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مصدر برلماني إن اللجنة وافقت على شراء 140 طائرة مسيرة مسلحة من طراز هيرون تي بي الإسرائيلي. وتخطط وزارة الدفاع لاستخدام 60 منها للتدريب و 80 أخرى "للاستخدام العملي"، بحسب المشروع الذي تبنته اللجنة، فيما يصل المبلغ الإجمالي للطلبية إلى 166 مليون دولار، ويتوقع تسليم الطائرات المسيرة في غضون عامين.

وقالت الوزارة إن الطائرات المسيرة ستستخدم على وجه الخصوص "للمساهمة في حماية الجنود خلال مهامهم الخارجية".

كانت ألمانيا قد قررت بالفعل في عام 2018 الحصول على طائرات بدون طيار من طراز هيرون تي بي. لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس ، الذي كان وقتها عضوًا في تحالف أنجيلا ميركل، عارض تسليحهم، ولم يكتمل في النهاية، مشروع الشراء.