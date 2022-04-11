الانتخابات الرئاسية في فرنسا: اليمين والشيوعيون والاشتراكيون والخضر يدعمون ماكرون وزمور يدعو إلى التصويت للوبن

تصدر ماكرون نتائج هذه الدورة متقدماً ببضع نقاط على لوبن التي سيواجهها في 24 أبريل /نيسان الحالي.

دعا مرشحو الانتخابات الرئاسية الفرنسية من اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى، أمس الأحد، إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى بحسب التقديرات. وتصدر ماكرون نتائج هذه الدورة متقدماً ببضع نقاط على لوبن التي سيواجهها في 24 أبريل /نيسان الحالي.

ومن جهته دعا المرشح اليميني المتطرف إريك زمور، الذي نال نحو سبعة في المئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء الأحد، ناخبيه إلى التصويت لمنافسته في اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية، في مواجهة إيمانويل ماكرون.

وقال زمور أمام أنصاره: "لدي خلافات مع مارين لوبن. ولكن هناك في مواجهتها رجل أدخل مليوني مهاجر ولم يتطرق البتة إلى موضوع الهوية. لن أخدع بخصمي"، داعياً إياهم إلى "التصويت لمارين لوبن".

وكانت التقديرات الأولى قد أظهرت تصدّر إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى بفارق بضع نقاط مئوية عن منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن.

وحل الرئيس المنتهية ولايته أولا بحصوله على ما بين 27,6 و29,7 بالمئة من الأصوات، وجاءت مارين لوبين في المرتبة الثانية بنيلها 23,5 إلى 24,7 بالمئة من الأصوات، وفق تقديرات معاهد "أوبن واي" و"آي فوب" و"هاريس"، متقدمة على المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي حصد ما بين 19,8 بالمئة و20,5 بالمئة من أصوات الناخبين.