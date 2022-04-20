القضاء البريطاني يسمح رسمياً بتسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

يلاحق القضاء الأميركي أسانج بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من العام 2010 تتعلق بنشاطات عسكرية

سمح القضاء البريطاني الأربعاء رسمياً بتسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس. وأصدرت محكمة وستمنستر في لندن أمراً رسمياً بتسليم أسانج، وأصبح الأمر الآن متروكا لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه.

وقال القاضي بول غولدسبرينغ في جلسة استماع قصيرة استمرت سبع دقائق "ببساطة، أنا ملزم إرسال قضيتك إلى وزيرة الدولة لاتخاذ القرار" بشأن أسانج البالغ من العمر 50 عامًا والذي شاهد المحكمة عبر رابط فيديو. وما زال بإمكان محامي الدفاع الاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة العليا.

وفي حال لم يُقدَّم استئناف، سيسلّم جوليان أسانج في غضون 28 يوماً من قرار الوزيرة بتسليمه.

وتجمّع أمام المحكمة، عشرات من أنصار أسانج الأربعاء حاملين لافتات كتب عليها "لا تسلّموا أسانج. الصحافة ليست جريمة" و"لترقد حرية الصحافة في سلام".

وحضر كذلك زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين للدفاع عن الأسترالي، وعقب "لم يفعل شيئا أكثر من قول الحقيقة إلى العالم".

وقبضت الشرطة البريطانية على أسانج في نيسان/أبريل 2019 وأودعته السجن. وقد ناشدت زوجته، وهي محامية من جنوب إفريقيا، الوزيرة بريتي باتيل الشهر الماضي منع تسليمه وطالبتها بوضع حد لهذه "القضية السياسية. وهو مهدّد في حال حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاماً.

ويلاحق القضاء الأميركي أسانج بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من العام 2010 تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أميركية خصوصا في العراق وأفغانستان. ومن تلك الوثائق، مقطع فيديو يظهر مدنيين بينهم صحافيان من وكالة "رويترز" قتلا بنيران مروحية أميركية في العراق في تمّوز/يوليو 2007.