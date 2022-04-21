الانتخابات الرئاسية الفرنسية: استطلاع رأي يتوقع فوز ماكرون بفارق 15 نقطة

بـ57.5 في المئة من الأصوات، مقابل 42.5 في المئة لمرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بفارق 15 نقطة.

أظهر استطلاع رأي الذي أجرته مؤسسة إيبسوس، فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية في الاقتراع الرئاسي المنظر الأحد الوشيك بـ57.5 في المئة من الأصوات، مقابل 42.5 في المئة لمرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بفارق 15 نقطة.

وتوقع الاستطلاع، مشاركة 73 في المئة من الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد 24 أبريل/نيسان الجاري. وأجري الاستطلاع على عينة من 1600 ناخب، يوم 21 أبريل/نيسان، بهامش خطأ يتراوح بين 0.7 و4.2 في المئة.

وكان الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، قد خرج منتصرا في آخر مناظرة رئاسية أمس الأربعاء، قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحسب استطلاعات الرأي.

وجد الاستطلاع المفاجئ الذي أجرته مؤسسة إيلاب، أن 59 في المئة من المشاهدين أن ماكرون كان أكثر إقناعا من لوبان.

وفي مناظرة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في عام 2017، أظهر استطلاع لنفس المؤسسة أن 63 في المئة من المستطلعة آراؤهم وجدوا ماكرون، أكثر إقناعا.