اختفاء مادلين ماكين: السلطات البرتغالية تكشف عن مشتبه به في الحادث الغامض عام 2007

بعد 15 عامًا على اختفاء الفتاة البريطانية مادلين ماكين، خلال عطلة مع والديها في البرتغال، أعلنت السلطات البرتغالية، الليلة الماضية (الخميس)، تحديد هوية مشتبه به رسمي متورط باختفاء ماكين. ووفقًا للتقارير، فإن المشتبه به رجل يدعى كريستيان بروكنر، ويقضي حاليًا عقوبة السجن. جاء ذلك بحسب ما كتب موقع معاريف الاسرائيلي.

وبحسب السلطات البرتغالية، فقد تم تحديد المشتبه به من قبل السلطات الألمانية، كمشتبه به رسمي بالتورط بالاختفاء، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليه أو القبض عليه بعد.

وتم الاشتباه ببروكنر في اختفاء ماكين في وقت مبكر من عام 2020، لكن لم يتم توجيه الاتهام إليه رسميًا. الآن، بناءً على طلب مكتب المدعي العام البرتغالي، اختلف وضعه القانوني في القضية واصبح مشتبهًا رسميًا.

واختفت البريطانية ماكين من غرفة نومها أثناء إجازتها مع أسرتها في البرتغال في 3 مايو 2007، عندما كانت في الثالثة من عمرها. تم اصطحابها بينما كان والداها يتناولان الطعام مع الأصدقاء بالقرب من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه، في منتجع بريا دي لوس. ولا يزال مصيرها مجهولاً على الرغم من عمليات البحث المكثفة التي أجريت في جميع أنحاء العالم والتغطية الإعلامية المكثفة.