أردوغان لزيلينسكي: تركيا مستعدة للمساعدة في المفاوضات مع روسيا

أردوغان: تركيا مستعدة لتقديم كل مساعدة ممكنة خلال عملية التفاوض مع روسيا

اعلنت الرئاسة التركية اليوم الأحد ان الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية بأن تركيا مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة خلال عملية التفاوض مع روسيا.

وأضاف الرئيس التركيّ انه يجب إجلاء الجرحى والمدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجود دول ضامنة أمرا إيجابيا من حيث المبدأ.

وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، في بيان أن أردوغان بحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، آخر المستجدات في الحرب الروسية الأوكرانية، ومسار المفاوضات بين البلدين.

وشهدت تركيا، في الفترة السابقة مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني إثر جهود دبلوماسية تركية ترمي لإنهاء الحرب وإحلال السلام بين الطرفين.