فرنسا: إصابة قس طعنا بسكين خلال قداس في نيس واعتقال المهاجم

قال رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي، في تغريدة منفصلة على تويتر إن "المهاجم مختل عقليا"

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، أن قسا تعرض لهجوم بسكين في كنيسة في نيس جنوب فرنسا، مضيفا على حسابه على تويتر، "أن حياة القس ليست في خطر وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم".

وفي نفس السياق، قال رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي، في تغريدة منفصلة على تويتر إن "المهاجم مختل عقليا"، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

https://twitter.com/i/web/status/1518150163080044544 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جانبه، أكد عضو البرلمان المحافظ إيريك سيوتي، الذي يمثل المنطقة، أن "القس الذي يُدعى الأب كريستوف تعرض للطعن عدة مرات في كنيسة سان بيير دارين في نيس"، مضيفا على حسابه على تويتر أن راهبة أصيبت في ذراعها عندما انتزعت السكين من المهاجم، وقال سيوتي "شجاعة غير عادية من الأخت ماري كلود التي تدخلت بينما كان مهاجم يسدد الطعنات للأب كريستوف".

ولا تزال دوافع المشتبه به غير معروفة، فيما طوقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الحادث.

يشار إلى أن الهجوم جاء بينما يصوت الفرنسيون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن.