فرنسا: إصابة قس طعنا بسكين خلال قداس في نيس واعتقال المهاجم

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، أن قسا تعرض لهجوم بسكين في كنيسة في نيس جنوب فرنسا، مضيفا على حسابه على تويتر، "أن حياة القس ليست في خطر وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم".

وفي نفس السياق، قال رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي، في تغريدة منفصلة على تويتر إن "المهاجم مختل عقليا"، حسب صحيفة الشرق الأوسط.