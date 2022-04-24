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فرنسا تنتخب: الرئيس ماكرون يهزم لوبان وينتخب لولاية ثانية

i24news

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ماكرون رئيس فرنسا
AFP / Thomas COEXماكرون رئيس فرنسا

إعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية

ادلى الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد لانتخاب رئيسهم المقبل والاختيار كما في 2017، بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته القومية مارين لوبن في اقتراع ستكون نتائجه حاسمة لمستقبل البلاد.

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وبحسب استطلاعات الرأي التي صدرت مساء اليوم (الأحد) مع إغلاق صناديق الاقتراع، حصل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون على 58.2٪ من الأصوات وأصبح أول رئيس منذ 20 عامًا يفوز بولاية ثانية. ماري كارولين لوبان، التي هُزمت قبل 5 سنوات حصلت على 32٪ من مجمل الأصوات لكن ذلك لم يكن كافياً.