مقتل أربعة أشخاص طعنا وتوقيف مشتبه به في لندن

عثرت الشرطة على الضحايا الذين كانوا على معرفة ببعضهم البعض على ما يبدو، صباح الإثنين بعدما استدعيت خلال الليل

أعلنت شرطة لندن مقتل ثلاث نساء ورجل طعنا في شقة في جنوب شرق لندن، فيما أوقف مشتبه فيه في العشرين من العمر على ما أعلنت الشرطة الإثنين.

وعثرت الشرطة على الضحايا الذين كانوا على معرفة ببعضهم البعض على ما يبدو، صباح الاثنين بعدما استدعيت خلال الليل بسبب ازعاج في حي ساوثوارك اللندني.

وقال كولن وينغروف المسؤول عن شرطة لندن في تلك المنطقة إن عناصر الشرطة "وقعوا على اكتشاف مروع مع وجود أربعة أشخاص مطعونين"، لم تفلح الجهود في إنعاش أي منهم، وأعلنت وفاتهم في المكان.

وتبلغ أعمار النساء الثلاث 60 و40 و30 عاما تقريبا، فيما يبلغ الرجل المقتول عمر الستين.

وأوقف مشتبه فيه في العشرين من العمر تقريبا في المكان، ووضع في الحبس على ذمة التحقيق بتهمة القتل، وتواصل الشرطة البحث عن شخص آخر، على صلة بهذه القضية.