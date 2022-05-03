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البابا فرنسيس يؤكّد استعداده لزيارة موسكو للقاء بوتين

i24NEWS - AFP

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يشير البابا فرانسيس خلال لقاء مع موظفي الفاتيكان لتحية عيد الميلاد في قاعة بولس السادس بالفاتيكان في 23 ديسمبر 2021.
Filippo MONTEFORTE / AFPيشير البابا فرانسيس خلال لقاء مع موظفي الفاتيكان لتحية عيد الميلاد في قاعة بولس السادس بالفاتيكان في 23 ديسمبر 2021.

الحبر الأعظم استبعد زيارة كييف راهنا رغم دعوات الأوكرانيين له للقيام بذلك

أعرب البابا فرنسيس عن استعداده للسفر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة وقف القتال في أوكرانيا، في مقابلة نُشرت الثلاثاء في صحيفة "ايل كورييري ديلا سيرا" Il Corriere della Sera الايطالية.

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وأكّد البابا أنه "اتصل عبر الهاتف" بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في اليوم الأول من الحرب". وأضاف "لكنني لم أتصل ببوتين. كنت قد كلّمته في كانون الأول/ديسمبر بمناسبة عيد مولدي، لكن هذه المرة كلّا، لم اكلّمه".

وتابع "في ما بعد، بعد 20 يومًا من اندلاع الحرب، طلبت من الكاردينال (بيترو) بارولين" المسؤول الثاني في الفاتيكان "أن يوجه إلى بوتين، رسالة مفادها أنني على استعداد للذهاب إلى موسكو". وقال أيضًا "لم نتلقّ بعد ردًا، ولا نزال نصر على ذلك، حتى لو أنني أخشى ألّا يستطيع وألّا يريد بوتين إجراء هذا اللقاء الآن".

غير أن الحبر الأعظم استبعد زيارة كييف راهنا رغم دعوات الأوكرانيين له للقيام بذلك.  وقال "لن أذهب إلى كييف في الوقت الراهن  أشعر أن ليس علي الذهاب". وأوضح "عليّ أن أذهب أولًا إلى موسكو، علي أن ألتقي أولًا بوتين".

ولفت أيضًا إلى لقاء عبر الفيديو مع البطريرك كيريل رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحليف فلاديمير بوتين.

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