صواريخ نووية و"طائرة يوم القيامة": بوتين يستعد لعرض يوم النصر على النازية

مع 11 ألف جندي ومئات الدبابات: يخطط بوتين تحويل عرض الانتصارعلى النازية إلى استعراض للقوة في ظل غزو أوكرانيا

مع استمرار الجيش الروسي في قصف أوكرانيا، أوشكت الاستعدادات لاستعراض موسكو العسكري الكبير يوم الاثنين على الانتهاء، لإرسال رسالة تهديد إلى الغرب. بحيث ستعرض صواريخ عابرة للقارات وطائرة من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ خلال حرب نووية، وقد يتم أيضًا استعراض لأسرى حرب غربيين الذين قاتلوا ضد الروس في أوكرانيا وتم أسرهم.

هناك شيء واحد لا جدال فيه: في اليوم التالي، سيستفيد بوتين من العرض لتذكير الغرب بالقدرات العسكرية المدمرة التي يحتفظ بها. هذا التذكير ضروري بالتأكيد للروس بالنظر إلى الهزيمة العسكرية الحارقة التي عانوا منها في عدة ساحات في أوكرانيا.

على الرغم من أن الخبراء توقعوا انتصارًا سريعًا لروسيا في الحرب التي بدأتها في فبراير، إلا أنها وجدت نفسها هناك في حملة مستمرة دون تسجيل فتوحات كبرى، وما يقدر بنحو 15000 جندي روسي قتلوا بالفعل في المعارك هناك. ووفقًا لتقارير واردة من أوكرانيا ، يواجه الجيش الروسي مشاكل لوجستية خطيرة في ساحة المعركة، على الرغم من الموارد الكبيرة التي استثمر فيها في العقود الأخيرة في محاولة لجعله أكثر حداثة.

في ظل هذه الخلفية، سيحاول بوتين استعادة بعض الاحترام من خلال العرض العسكري. وسيشارك في المسيرة في الميدان الأحمر حوالي 11 ألف جندي، بمن فيهم أولئك الذين عادوا من ساحة المعركة في أوكرانيا، يليها مئات الدبابات والمدرعات وقاذفات الصواريخ.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن الحدث سيشمل الطيران بمشاركة 77 طائرة، بما في ذلك ثماني طائرات من طراز MiG-29 ظهرت في تحليقها بالحرف Z - الذي أصبح رمزًا لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا. كما ستطير "طائرة يوم القيامة" في السماء، وهي طائرة من طراز Il-80 نادراً ما يعرضها الروس، وهي طائرة بنيت كنوع من القاعدة العسكرية المحمولة للقادة الروس ويفترض استخدامها من قبلهم في حالة نشوب حرب نووية.

ومن المتوقع بحسب تقارير غربية ان يعلن بوتين يوم الإثنين الحرب رسميًا على أوكرانيا بدلًا من تعريفها "كحملة عسكرية خاصىة".