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فرنسا: تعزيز الأمن حول أماكن تواجد الجالية اليهودية بعد تهديدات من تنظيم"داعش"

AFP

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وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في مؤتمر صحفي في بوسبيك ، شمال فرنسا ، 5 مايو 2022
Denis Charlet / AFPوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في مؤتمر صحفي في بوسبيك ، شمال فرنسا ، 5 مايو 2022

الداخلية:"تعزيز الحماية حول الأماكن التي ترتادها الجالية اليهودية ولاسيما أماكن العبادة والثقافة والتعليم"

دعا وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين ، اليوم الثلاثاء، مديري الشرطة والدرك إلى "تعزيز الحماية حول الأماكن التي ترتادها الجالية اليهودية ولاسيما أماكن العبادة والثقافة والتعليم" يأتي ذلكر في أعقاب نشر تنظيم "داعش" في الشهر المنصرم مقطع فيديو يحرض الجهاديين على تنفيذ هجمات على الأراضي الفرنسية، وخاصة ضد اليهود.

Video poster

وكتب وزير الداخلية في برقية أرسلها، اليوم الثلاثاء، واطلعت عليها وكالة فرانس برس: "في رسالتها، تستهدف بشكل خاص الجالية اليهودية".لذلك طلب الوزير من المحافظين والمديرين العامين للشرطة والدرك "مضاعفة يقظتهم وتنظيم حماية معززة للأماكن التي تهم الجالية اليهودية في فرنسا" 

وكان تنظيم"داعش" قد وعد في بيان صوتي تم بثه على Telegram messaging ،في 17 أبريل/نيسان المنصرم ، بـ "الانتقام" لزعيمه السابق الذي توفي في فبراير ، ودعا أنصاره إلى الاستفادة من الحرب في أوكرانيا لاستئناف هجماتهم في أوروبا.

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