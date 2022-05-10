فرنسا: تعزيز الأمن حول أماكن تواجد الجالية اليهودية بعد تهديدات من تنظيم"داعش"

الداخلية:"تعزيز الحماية حول الأماكن التي ترتادها الجالية اليهودية ولاسيما أماكن العبادة والثقافة والتعليم"

دعا وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين ، اليوم الثلاثاء، مديري الشرطة والدرك إلى "تعزيز الحماية حول الأماكن التي ترتادها الجالية اليهودية ولاسيما أماكن العبادة والثقافة والتعليم" يأتي ذلكر في أعقاب نشر تنظيم "داعش" في الشهر المنصرم مقطع فيديو يحرض الجهاديين على تنفيذ هجمات على الأراضي الفرنسية، وخاصة ضد اليهود.

وكتب وزير الداخلية في برقية أرسلها، اليوم الثلاثاء، واطلعت عليها وكالة فرانس برس: "في رسالتها، تستهدف بشكل خاص الجالية اليهودية".لذلك طلب الوزير من المحافظين والمديرين العامين للشرطة والدرك "مضاعفة يقظتهم وتنظيم حماية معززة للأماكن التي تهم الجالية اليهودية في فرنسا"

وكان تنظيم"داعش" قد وعد في بيان صوتي تم بثه على Telegram messaging ،في 17 أبريل/نيسان المنصرم ، بـ "الانتقام" لزعيمه السابق الذي توفي في فبراير ، ودعا أنصاره إلى الاستفادة من الحرب في أوكرانيا لاستئناف هجماتهم في أوروبا.