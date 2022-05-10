إسبانيا تقرر إقالة رئيسة وكالة المخابرات المركزية لتورطها بالتجسس على انفصاليين باستخدام بيغاسوس

تتجاوز الفضيحة تعقب الانفصاليين الكتالونيين إلى تعقب هاتف رئيس الوزراء بنفسه إضافة إلى هاتف وزيرة الدفاع

أفادت وسائل الإعلام الإسبانية الثلاثاء، أن الحكومة في مدريد قررت إقالة رئيس وكالة المخابرات المركزية التابعة لها، على خلفية قضيتين تمحورتا حول استخدام برنامج التجسس بيغاسوس لشركة NSO الإسرائيلية، التي ارتبط اسمها في السنوات الأخيرة بقضايا تجسس على نحو مخالف للقانون استهدفت معارضي النظام ونشطاء المعارضة والسياسيين والصحفيين.

وفقًا للتقارير المنشورة في صحيفة الباييس ووكالة الأنباء EFE، قررت الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز عزل باس إستيبان، التي تترأس مركز المخابرات الوطنية. وتعتبر استيبان، البالغة من العمر 64 عامًا، أول امرأة تشغل هذا المنصب، وتم تعيينها رسميًا فيه منذ عامين، رغم أنها بدأت في شغل هذا المنصب مؤقتًا منذ يوليو 2019.

وكانت إستيبان قد اعترفت الأسبوع الماضي، في نقاش مغلق في البرلمان الإسباني، بأن الوكالة التي ترأسها اخترقت الهواتف المحمولة للعديد من الانفصاليين الكاتالونيين. وأكدت أن عمليات اقتحام هذه الهواتف تمت بشكل قانوني وبأمر من المحكمة.

ويأتي اعتراف المسؤولة بعد شهر على كشف منظمة الحقوق المدنية الكندية Citizen Lab، عن انتهاكات تتعلق باستخدام برنامج Pegasus في السنوات الأخيرة، بتعرض 60 شخصًا مرتبطين بالحركة الانفصالية في كاتالونيا للمراقبة عبر هذا البرنامج.

وأدى هذا الكشف إلى أزمة سياسية في إسبانيا حيث أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة الكتالونية اليسارية، وهي حليف مهم لحكومة الأقلية بقيادة سانشيز، أنها لن تدعم الحكومة ما لم يتم اتخاذ خطوات لاستعادة ثقتها بها.

وتتجاوز الفضيحة تعقب الانفصاليين الكتالونيين إلى تعقب هاتف رئيس الوزراء بنفسه إضافة إلى هاتف وزيرة الدفاع مرغريتا روبلز.