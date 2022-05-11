فرنسا: السجن 15 عاما لجهادي فرنسي قاتل في سوريا

شارك لأكثر من عامين "في القتال ضمن مجموعة إرهابية" هي جبهة النصرة، الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا.

اصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 15 عاما على عمار فلوقي، وهو شاب فرنسي غادر للقتال في سوريا عام 2013 ، معتبرا أن مدة إقامته هناك تمثل "تمسكا ثابتا بالفكر" الجهادي.

واعتبرت المحكمة إن الاتهامات التي اقر المتهم ببعضها "خطيرة للغاية"، مشيرة إلى أنه "بقي في المنطقة لمدة أربع سنوات" وشارك "على الأقل" لأكثر من عامين "في القتال ضمن مجموعة إرهابية" هي جبهة النصرة، الذراع السابقة لتنظيم القاعدة في سوريا.

وقال رئيس المحكمة ديفيد هيل إن هذا "يدل على التمسك الثابت بالفكر الجهادي" مضيفاً "لا يبدو أنك أجريت أي اكتشاف حقيقي للذات".ويقترن القرار بحكم أمني مدته عشر سنوات لا يستطيع خلالها المحكوم الحصول على أي تعديل في العقوبة.

وغادر الشاب المتحدر من فيلنوف داسك في شمال فرنسا والذي يُحاكم منذ الاثنين المنصرم بتهمة الارتباط بمنظمة إرهابية، إلى سوريا عبر تركيا في أيلول/سبتمبر 2013 مع ابن عمه وصديقين. وعاد وحده حيا إلى فرنسا.

اوقفته السلطات التركية في خريف 2017 بينما كان يعبر الحدود، وبقي محتجزاً لعدة أشهر في تركيا قبل أن يتم ترحيله إلى فرنسا في أيار/مايو 2018.

وعقب النطق بالحكم، قال محامي الدفاع فلوريان لاستيل لوكالة فرانس برس إن "شدة العقوبة لا تفاجئني" لكنه اعرب عن "خيبة أمل كبيرة بسبب الحكم الأمني" الذي "يمنعه من طلب تعديل العقوبة".