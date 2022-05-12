رئيس فنلندا ورئيسة الحكومة يؤبدان انضمام بلدهما لحلف شمال الأطلسي

يأتي هذا في ظل تحذيرات روسية من هذه الخطوة ووسط تشجيع اوروبي آخرهما كان رئيس حكومة بريطانيا

أعرب كل من الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الحكومة سانا مارين اليوم الخميس عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي- ناتو.

وأعلن كليهما في بيان مشترك أن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته. على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير".وذكر البيان أن لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو الأحد.

وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس ورئيسة الوزراء عن موقف إيجابي من الانضمام للناتو.

وصرح نينيستو للصحافيين أمس الأربعاء أن "الانضمام إلى الناتو لن يكون ضد أحد"، وسط تحذيرات روسية من عواقب سعي هلسنكي للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.وأكد الرئيس الفنلندي أن ردّه على روسيا سيكون "أنتم تسببتم بذلك".

ويأتي هذا وسط تشجيع اوروبي، آخره كان الموقف البريطاني الذي صدر عن رئيس الحكومة بوريس جونسون خلال اجتماعه مع نظيرته السويدية ماغدالينا أندرسون، أمس الأربعاء، حيث قال إنه يرتقب أن تعلن كل من فنلندا والسويد هذا الأسبوع ما إذا كانتا ستقدّمان ترشيحيهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.