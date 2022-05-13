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روسيا قد تقطع الغاز عن فنلندا اليوم الجمعة بعد اعلانها الانضمام للناتو

i24news

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رئيس فنلندا سولي نينيستو خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في هلسنكي ، فنلندا ، في 11 مايو 2022.
AP Photo/Frank Augstein, Poolرئيس فنلندا سولي نينيستو خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في هلسنكي ، فنلندا ، في 11 مايو 2022.

وسيا قد تقطع إمدادات الغاز اليوم الجمعة. وقد تم تحذير السياسيين الرئيسيين من الإجراءات الانتقامية الروسية

كشفت صحيفة Iltalehti عن تلقي السياسيين الفنلنديين تحذيرا من أن روسيا، كإجراء مضاد لانضمام فنلندا إلى الناتو، قد تقطع إمدادات الغاز عن البلاد، جاء هذا بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

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وذكرت الصحيفة أن “روسيا قد تقطع إمدادات الغاز اليوم الجمعة. وقد تم تحذير السياسيين الرئيسيين من الإجراءات الانتقامية الروسية فيما يتعلق برغبة فنلندا في الانضمام إلى الناتو”.

وأكد فيل تافيو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “الفنلنديون الحقيقيون”، أن السياسيين الفنلنديين على علم بالخيارات المختلفة للإجراءات الروسية المضادة لانضمام فنلندا إلى الناتو، قائلا: “نحن مستعدون لذلك ونتوقع حدوثه”.

كما قالت الصحيفة إن النائب هاري هاركيمو أكد المعلومات ذاتها، مشيرة إلى أن قطع الغاز عن فنلندا، كان متوقعا في 23 ايار/ مايو بحلول موعد دفع ثمنه للجانب الروسي.

ويستخدم الغاز في فنلندا بشكل رئيسي في الصناعة. وأكبر المستخدمين هم شركات الصناعات الكيماوية والأخشاب. ووفق ما كشفه وزير ممتلكات الدولة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي تيتي توبوراينين في 27 نيسان/ أبريل، اتخذت فنلندا قرارا سياسيا بأنها لا تنوي دفع ثمن الغاز بالروبل.

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