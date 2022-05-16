اليزابيث بورن: أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة عقود

أعلن قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون عيّن الإثنين وزيرة العمل إليزابيت بورن رئيسة للوزراء

أعلن قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون عيّن الإثنين وزيرة العمل إليزابيت بورن رئيسة للوزراء، لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وكان ماكرون قد أفصح عن نيته منح المنصب لامرأة ذات توجهات يسارية وبيئية. وتعكس تلك المعايير رغبته في التركيز على تحسين المدارس والرعاية الصحية في الجزء الأول من ولايته الرئاسية الثانية، فضلا عن البحث عن حلول لأزمة المناخ التي وعد بإعطائها الأولوية.

وتعتبر بورن البالغة 61 عاما على أنها تكنوقراط قادرة على التفاوض بحكمة مع النقابات، على ضوء اعتزام الرئيس إدخال حزمة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية للرد على النواقص التي أدت إلى اندلاع احتجاجات.

وقالت عند تسلمها المنصب "لا شيء يمكن أن يوقف النضال من أجل مكانة المرأة في مجتمعنا"، وأهدت تعيينها إلى "كل الفتيات الصغيرات" اللواتي يجب أن "يحققن أحلامهن".

وتعهدت بورن التي سبق أن تولت أيضا حقيبة البيئة، رد فعل "أسرع وأقوى" على "التحدي المناخي والبيئي".

قدم رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته جان كاستيكس استقالته إلى الرئيس في وقت سابق الإثنين، لإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب إعادة انتخاب ماكرون لولاية ثانية في نيسان/أبريل.

وأتاح رحيل كاستيكس الذي شكل اختياره مفاجأة عام 2020، لماكرون إعادة تشكيل مجلس الوزراء قبل الانتخابات البرلمانية الحاسمة في حزيران/يونيو.

وقالت إديت كريسون آخر امرأة تولت رئاسة الوزراء، في حوار مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الأحد، "إن السياسة الفرنسية ظلت "ذكورية" بعد أكثر من 30 عاما من ترأسها للحكومة لفترة وجيزة بين أيار/مايو 1991 ونيسان/أبريل 1992 في عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران. “