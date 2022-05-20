فرنسا: الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

تعيين سفيرة فرنسا الحالية لدى بريطانيا وزيرة للخارجية، في ما سيحتفظ وزير الماليو والداخلية بمنصبهما الحالي"

أعلن الأمين العام للاليزيه أليكسي كولر ، بعد ظهر الجمعة، عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، برئاسة إليزابيث بورن و تعيين كاثرين كولونا، سفيرة فرنسا الحالية لدى بريطانيا، وزيرة للخارجية، في ما سيحتفظ وزير المالية والاقتصاد الحالي برونو لو مير ووزير الداخلية جيرالد دارمانان سيحتفظان بمنصبيهما"

وكشفت الرئاسة الفرنسية، في بيان، عن أن أول اجتماع للحكومة الجديدة، سيعقد، الإثنين المقبل.

وكان الرئاسة الفرنسية، أعلنت، الإثنين المنصرم، عن تعيين وزيرة العمل إليزابيث بورن، رئيسة للحكومة الجديدة، التي يعوّل عليها الرئيس إيمانويل ماكرون، في تنفيذ برنامجه الانتخابي بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وبورن هي أول امرأة تتولى رئاسة وزراء فرنسا منذ إديث كريسون التي جرى تعيينها رئيسًة للوزراء في مايو/أيار 1991، في حكومة الرئيس الاشتراكي الأسبق، فرانسوا ميتران.وتملك بورن مسيرة مهنية وسياسية كبيرة، حيث بدأت من أروقة وزارة التجهيز، كموظف حكومي أول، ثم مستشارة في وزارة التعليم، قبل أن تصبح مستشار فني في مجال النقل في رئاسة الوزراء.

وباتت بورن بهذا التعيين، الشخص الذي يملك الخلفية السياسية والاجتماعية المطلوبة لشغل منصب رئيس الوزراء، حيث قال ماكرون بعد ايام من إعادة انتخابه إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل هذا المنصب.