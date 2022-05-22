بلجيكا أول دولة تعلن فرض الحجر الصحي لمواجهة جدري القرود

قالت السلطات الصحية البلجيكية إن الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن بلجيكا أصبحت أول دولة تطبق الحجر الصحي الإجباري لمدة 21 يوما وذلك للحد من انتشار مرض جدري القرود، بعد تأكيد 14 دولة حتى الآن تفشي المرض الفيروسي بها.

وقالت السلطات الصحية البلجيكية إن الذين أصيبوا بالفيروس سيضطرون الآن إلى عزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع، بعد تسجيل 3 حالات إصابة في البلاد، مشيرة إلى أن "جميع الإصابات التي سجلت أولها الجمعة الماضي، ترتبط بمهرجان في مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية".

وأعلنت بلجيكا قرار الحجر في الوقت الذي حذر فيه الأطباء من أن بريطانيا تواجه زيادة "كبيرة" في الإصابات بجدري القرود وأن استجابة الحكومة "أساسية" في احتواء انتشاره.

وفي نفس السياق، قالت رئيسة الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية، الدكتورة كلير ديوسناب، إن "تفشي المرض قد يكون له "تأثير هائل" على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية في بريطانيا"، مضيفة أن "استجابة الحكومة للحد من انتشار المرض مهمة للغاية"، مشيرة إلى أنها تتوقع اكتشاف المزيد من الحالات في جميع أنحاء بريطانيا، مع "ارتفاع كبير خلال الأسبوع المقبل".

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنه يجب توقع ظهور مزيد من الإصابات بجدري القرود؛ المرض الذي ظهر على مدار الأيام الـ10 الماضية في 12 دولة دون أن يتمكن الخبراء من معرفة بؤرته ولا مسارات انتشاره.