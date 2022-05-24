القضاء الروسي يؤكد الحكم الصادر بسجن أليكسي نافالني تسع سنوات

طالبت محامية نافالني أولغا ميخائيلوفا المحكمة بإلغاء الحكم لأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القانون الدولي"،

قضت محكمة مدينة موسكو بـ"ترك الحكم من دون تغيير" وبأن يدخل حيّز التنفيذ فورا، ما يعني بأنه سيتم نقل نافالني إلى السجن لقضاء تسع سنوات، بعدما أدين في آذار/مارس بالاختلاس وازدراء المحكمةوأعلن محاموه على الفور أنهم سيستأنفون الحكم.

وحضر نافالني الجلسة عبر رابط فيديو من وراء القضبان وقد ارتدى زي السجين الأسود وسترة شتوية وبدا متماسكًا وعلق ممازحًا على مشكلات في نظام الصوت.

وطالبت محامية نافالني أولغا ميخائيلوفا المحكمة بإلغاء الحكم لأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القانون الدولي"، في حين وصفه المدعي بأنه "قانوني ومبرر".

وقال نافالني للمحكمة إنه تم الاستماع إلى قضيته في السجن بذريعة القيود التي تستدعيها مكافحة كوفيد على الرغم من أن محكمة موسكو منعقدة على نحو اعتيادي.وأشار إلى أن "قيود كورونا تنطبق علي فقط" وقال أيضا إن فريقه القانوني "ضبط القاضية (مارغريتا) كوتوفا في منتصف المحاكمة وهي تتصل بشخص من مكتب الرئاسة".

يقضي نافالني عقوبة بالسجن عامين ونصف في سجن يبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي موسكو لخرقه الإفراج المشروط عنه في قضية احتيال قديمة اتهم بها. وإذا دخل الحكم الجديد حيز التنفيذ فسينقل نافالني البالغ من العمر 45 عامًا إلى مستعمرة جزائية تخضع لنظام صارم مع ظروف أكثر قسوة، بما في ذلك السماح بعدد أقل من الزيارات العائلية.