تقرير: " الرئيس الروسى بوتين عولج من السرطان في شهر نيسان الماضي وقبل شهر من ذلك نجا من محاولة اغتيال"

تقارير غربية تتحدث عن مرض بوتين بالسرطان ووزير خارجيته ينفي

تعد صحة فلاديمير بوتين موضوعًا منتظمًا للمحادثات في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في الغرب وفي مجتمعات الاستخبارات وربما أيضًا في إدارة بايدن. كانت هناك تكهنات في الماضي بأنه مصاب بالسرطان ولكن هذه الشائعات تحصل على المزيد والمزيد من التأكيدات.

وبحسب تقرير سري نشر اليوم (الخميس) في مجلة "نيوزويك"، تقدر ثلاثة مصادر استخباراتية أميركية أن الرئيس الروسي خضع لعلاج من سرطان متقدم في أبريل/نيسان الماضي. وذكر التقرير أيضا أنه في مارس كانت هناك محاولة اغتيال فاشلة لحياة بوتين.

وقال أحد مصادر المخابرات "قبضة بوتين قوية لكنها لم تعد مطلقة" مضيفا "الجميع يشعر أن نهايته باتت قريبة."لكنهم اعترضوا، زاعمين أن عزلة الزعيم الروسي جعلت من الصعب على المخابرات الأمريكية تقييم حالته العقلية والصحية بدقة، قائلين إن "ما نعرفه ليس سوى غيض من فيض".

ذكرت مجلة نيوزويك أيضًا أن مسؤولي المخابرات قد أعربوا عن قلقهم بشأن الحالة العقلية لبوتين، وأنه يعتقد أنه أصبح مصابًا بجنون العظمة بشأن قبضته على السلطة، مما دفعه إلى التصرف بشكل غير متوقع في الحرب مع أوكرانيا.