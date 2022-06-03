لوكاشينكو: هناك صراع بين زيلينسكي والجيش الأوكراني

لوكاشينكو لديه معلومات حول صراع خطير ينشب ما بين زيلينسكي، وعسكريين في الجيش الأوكراني

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن لديه معلومات حول صراع خطير ينشب ما بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وعسكريين في الجيش الأوكراني. بحسب ما نشرت وكالة الانباء الروسيّة "نوفوستي".

وصرح لوكاشينكو: "إن بولندا، كما ترون، تتأرجح بين موقفين. فهي تقبل اللاجئين تارة، ثم تعرض عنهم تارة أخرى. تقول أعطونا الأموال وسوف نحولها إلى أوكرانيا، ثم كان أن اتفقوا من قبل، معربين عن استعدادهم للاستيلاء على غرب أوكرانيا. إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك. ففي أوكرانيا، على حد علمي، بدأت مواجهة وصراع خطير بين زيلينسكي والعسكريين".

جاء ذلك نقلا عن وكالة "بيلتا" البيلاروسية، حيث تابع لوكاشينكو أن ذلك يعود إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني "لم يعد قادرا على القتال"، فالعسكريين، وفقا للوكاشينكو، يفهمون أكثر من أي أحد آخر، طبيعة الصراع مع روسيا. العسكريون يموتون هناك، ويرون ما يقدرون عليه، وما يستطيعونه، لكنهم لن يتمكنوا من القتال أكثر من ذلك. فقد غيرت روسيا تكتيكاتها.