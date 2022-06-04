كييف تنتقد دعوات ماكرون الى "عدم إذلال روسيا"

ماكرون هو من القادة الدوليين القلائل الذين يحاولون إقامة حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

انتقد وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا السبت دعوات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى "عدم إذلال روسيا"، معتبرا أن هذا الموقف يؤدي الى "إذلال فرنسا".

وكتب كوليبا على تويتر أن "الدعوات الى تجنب إذلال روسيا تؤدي فقط الى إذلال فرنسا او أي بلد آخر. لأن روسيا هي التي تذل نفسها. من الافضل أن نركز جميعا على كيفية إعادة روسيا الى مكانها. من شأن ذلك أن يجلب السلام وينقذ الأرواح".

وكرر الرئيس الفرنسي الجمعة أنه ينبغي "عدم اذلال روسيا بحيث نتمكن في اليوم الذي تنتهي فيه المعارك من بناء مسار خروج بالقنوات الدبلوماسية". واثار هذا الموقف استياء في شرق أوروبا.

وماكرون هو من القادة الدوليين القلائل الذين يحاولون إقامة حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتقدم فرنسا دعما ماليا وعسكريا الى أوكرانيا، لكن ماكرون لم يتوجه حتى الآن الى كييف بخلاف عدد من نظرائه الأوروبيين.

وسئل الجمعة عن أمكان زيارته لاوكرانيا، فرد الرئيس الفرنسي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى 30 حزيران/يونيو "اليوم، لا استبعد شيئا".