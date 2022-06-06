الغاء زيارة وزير الخارجية الروسي لصربيا بسبب رفض 3 دول دخول طائرته أجوائها

ثلاثة دول اعضاء في حلف الناتو رفضت دخول طائرة وزير الخارجية الروسي الى اراضيها

أعلنت صربيا اليوم عن الغاء زيارة وزير الخارجية الروسي الى البلاد، وذلك بسبب رفض الدول الثلاثة بلغاريا، شمال مقدونيا والجبل الأسود عبور الطائرة الروسية فوق أجوائها. وقال لافروف في مؤتمر صحافي بعد الاعلان عن الغاء الزيارة"أمر لا يصدق حدث، حق دولة ذات سيادة استضافة ممثلين أجانب على إراضيها سلب منها".

وبحسب "اسوشيتد برس" دعا رئيس صربيا الكسندر فوسيتش اليوم السفير الروسي في البلاد وأبلغه عن قرار الغاء الزيارة. وبحسب البيان الرسمي أعرب الرئيس عن "عدم رضا" من ظروف الإلغاء وأضاف ان صربيا "ستحافظ على استقلاليتها بكل ما يتعلق باتخاذ قرارات على الساحة السياسية"

صربيا التي تحاول الدخول الى الاتحاد الاوروبي، حافظت على مدار سنوات على علاقات صداقة مع روسيا، ايضا بعد أن قامت الأخيرة بغزو أوكرانيا نهاية شهر شباط/فبراير. واتهم لافروف حلف الناتو- والذي ينتمي اليه الجبل الأسود، شمال مقدونيا وبلغاريا- باحباط الزيارة عمدا، وبحسبه فإن سلوك الحلف يثبت أن هدفه عزل روسيا عن العالم. وبعد يومين من المتوقع أن يزور لافروف تركيا، والتي يمكنه الوصول اليها برحلة مباشرة عن طريق البحر الأسود.

وقال لافروف "من وجهة النظر الغربية، ينبغي حرمان صربيا من حقها في الاختيار في مجال العلاقات الدولية، الغرب اثبت انه سيستخدم كل وسيلة لممارسة ضغوطات". كما أدان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الغاء الزيارة وقال ان التطورات الأخيرة لن تمس بالعلاقات الروسية-الصربية.