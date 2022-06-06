جونسون ينجو من تصويت حجب الثقة عن أعضاء حزبه

بدأ الحزب المحافظ الاثنين التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدما أطلق 54 نائبا

نجا رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، مساء اليوم الإثنين، من تصويت بحجب الثقة عن حزب المحافظين بعد حصوله على 211 صوتا، أمام 148 نائبا صوتوا ضده.

بدأ الحزب المحافظ الإثنين، التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه هذا الإجراء عقب سلسلة فضائح سددت ضربة للثقة في قيادته.

قاوم جونسون على مدى أشهر الدعوات لاستقالته بعدما بات على اثر الفضيحة التي تعرف بـ"بارتي غيت"، أول رئيس للوزراء بريطاني يخرق القانون وهو في منصبه. وهددته الخسارة بالتخلي عن زعامة الحزب المحافظ ومنصب رئيس الوزراء.

وفي كتاب أرسله إلى نوابه، دافع جونسون عن الإنجازات التي حققها خلال ولايته، بما فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومحاربة جائحة كوفيد ودعم أوكرانيا.

وكتب قبل لقاء نواب حزب المحافظين شخصيا قبل عملية التصويت "الليلة لدينا فرصة لإنهاء أسابيع من التكهنات الإعلامية ودفع هذا البلد إلى الأمام، الآن، كحزب موحد".

لكن حجم الانشقاق في حزب المحافظين ظهر في خطاب استقالة لاذع من جون بنروز "نصير مكافحة الفساد" ورسالة احتجاج أخرى من الحليف القديم لجونسون جيسي نورمان. وكتب نورمان أن نفي رئيس الوزراء ل"بارتي غيت" كان "بغيضا"، محذرا من أن حزب المحافظين يخاطر بخسارة الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها بحلول العام 2024.