ألمانيا:مقتل شخص وإصابة 30 آخرين بعد دهس سيارة لحشد وسط برلين

خلفية الحادث لا زالت غير واضحة حتى الآن لكن الشرطة الألمانية القت القبض على السائق

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 30 آخرين جراء دهس سيارة لحشد من الأشخاص في برلين، ولا زالت خلفية الحادث غير واضحة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن الشرطة بأن الحادث وقع بالقرب من الكنيسة التذكارية التي شهد محيطها عملية دهس اسفرت عن مقتل 11 شخصا في سوق عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وذكرت الصحيفة أن شخصا واحدا قتل وأصيب عدة أشخاص، في حين ألقت الشرطة القبض على سائق السيارة التي تسببت بالحادث في الموقع، ولا زالت تفاصيل الحادث ودوافعه غير واضحة.

شبكة CNN أفادت بأن الحادث وقع في الساعة 10.15 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، وأن الحادث وقع في منطقة شارلوتنبورغ المركزية، في شارع تاونتزين.