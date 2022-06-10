الإحصاء الألماني: 19 ألف و100 سوري حصلوا على الجنسية الألمانية خلال عام 2021

كان 449 ألف سوري أمضوا في ألمانيا ست سنوات على الأقل، أي أكثر من أربعة أمثال العدد في بداية 2021.

قال المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، اليوم الجمعة، إن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية زاد ثلاثة أضعاف في عام 2021 مقارنة مع 2020 حيث حصل ما يقرب من 131 ألفا و600 شخص على الجنسية، من بينهم 19 ألفاً و100 سوري.

وأوضح المكتب في بيان أن العام 2021 شهد أكبر زيادة في أعداد الحاصلين على الجنسية مبكراً، وكان عددهم أقل بقليل من 12 ألفا و400 شخص. وكانت نسبة السوريين بينهم 43 في المئة. وأضاف أن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20 في المئة في عام 2021 بحسب ما أورتد وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد السوريين الذين يحصلون على الجنسية في 2022. وقال المكتب إنه بحلول بداية هذا العام، كان 449 ألف سوري أمضوا في ألمانيا ست سنوات على الأقل، أي أكثر من أربعة أمثال العدد في بداية 2021.

وبحسب آخر إحصائية رسمية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نحو 800 ألف شخص، 40 في المئة منهم نساء، بمتوسط أعمار لا يتجاوز الـ 20 عاماً.

ووصل معظم اللاجئين السوريين إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2016 في ذروة موجة اللجوء إلى أوروبا هربا من الحرب في البلاد.