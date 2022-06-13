إيطاليا: تسجل 19 ألف و310 إصابة بكورونا و26 حالة وفاة جديدة وبيكين تواجه "تفشيا شرسا" للوباء

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 17 مليونا و653 ألفا و375، والوفيات إلى 167 ألفا و391 حالة

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن إيطاليا سجلت 19 ألفا و310 إصابة بوباء كورونا و26 حالة وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة المنصرمة، في ما قال شهود عيان في بيكين إن "الطوابير في بعض مواقع إجراء الفحوص امتدت لأكثر من 100 متر".

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في إيطاليا إلى 17 مليونا و653 ألفا و375، والوفيات إلى 167 ألفا و391 حالة، وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم الإثنين، أنه تم إعطاء 137 مليونا و973 ألفا و408 جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا في إيطاليا حتى الآن.

وفي السياق رصدت السلطات الصينية 200 إصابة بكورونا مرتبطة بحانة صاخبة مشروباتها رخيصة وحشودها ضخمة. التي عادت للعمل عندما جرى تخفيف قيود مكافحة الوباء في المدينة الأسبوع المنصرم.

وجددت عودة إصابات كورونا للظهور المخاوف المتعلقة بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وما زالت الصين تحاول التخلص من أثر إغلاق دام شهرين في شنغهاي ما أضر أيضا بسلاسل الإمداد العالمية.

وبدأ حي تشاويانج، أكثر أحياء بكين كثافة سكانية وحيث تقع الحانة التي شهدت التفشي الأخير، حملة فحوص جماعية، الإثنين، وتستمر 3 أيام بين سكانه البالغ عددهم نحو 3.5 مليون نسمة.

ورصدت السلطات نحو عشرة آلاف من المخالطين لمن ترددوا على الحانة ووضعت البنايات السكنية التي يقطنون فيها تحت إجراءات إغلاق وأجلت استئناف الدراسة في بعض المدارس هناك.