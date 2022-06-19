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بريطانيا تطبق برنامجاً تجريبياً للتتبع الإلكتروني للمهاجرين

i24news

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يتم مساعدة المهاجرين، الذين تم انتشالهم من البحر أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي، من قبل أحد أفراد قوة الحدود البريطانية للنزول من قارب، في المرسى في ميناء دوفر، في 3 مايو 2022 ، في دوفر، في الجنوب -ساحل إنجلترا الشرقي.
Daniel LEAL / AFPيتم مساعدة المهاجرين، الذين تم انتشالهم من البحر أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي، من قبل أحد أفراد قوة الحدود البريطانية للنزول من قارب، في المرسى في ميناء دوفر، في 3 مايو 2022 ، في دوفر، في الجنوب -ساحل إنجلترا الشرقي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر ترحيل المهاجرين إلى كيجالي

في مسعىً لتعقب بعض الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بقوارب صغيرة أو في مؤخرة الشاحنات، أطلقت بريطانيا برنامجًا تجريبيًا وذلك في إطار برنامج تجريبي لوزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، السبت.

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وأفادت صحيفة الشرق الأوسط، أن البرنامج الذي يمتد 12 شهرا وبدأ يوم الأربعاء الماضي، بحسب الوزارة، سيختبر ما إذا كانت المراقبة الإلكترونية طريقة فعالة لمنح الإفراج عن المهاجرين بنظام الكفالة في قضايا الهجرة لمن يفدون إلى البلاد عبر طرق "غير ضرورية وخطرة". 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، الماضي بحظر ترحيل المهاجرين إلى كيجالي من ويلتشاير، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة البريطانية التي سعت حثيثًا نحو إعادة اللاجئين إلى دولة ثالثة.

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