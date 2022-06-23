القادة الأوروبيون يوافقون على ترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي يصفها "لحظة فريدة"

يشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة

وافق قادة الدول الأوروبية وعددهم 27 الخميس على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مشيرا إلى "لحظة تاريخية" مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل.

ومن جانبه، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بالقرار واعتبره "لحظة فريدة وتاريخية". وكتب زيلينسكي على تويتر "إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي".