النرويج: مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في إطلاق نار والمتهم من أصل إيراني

أضافت الشرطة أن "الشرطة تحقق في الوقائع باعتبارها عملاً إرهابياً"، بينما ألغيت مسيرة للمثليين كانت مقررة

أكد المتحدث باسم الشرطة النرويجية، اليوم السبت، أن السلطات تحقق في حادث إطلاق نار قرب حانتين أحدها للمثليين في وسط أوسلو، والذي نجم عنه مقتل شخصين وإصابة 14 آخرون باعتباره "عملا إرهابيا"، مضيفة أن "المتهم بارتكاب الحادث من أصول إيرانية".

وأضافت الشرطة في بيان لها أن "الشرطة تحقق في الوقائع باعتبارها عملاً إرهابياً"، بينما ألغيت مسيرة للمثليين كانت مقررة بعد ظهر السبت بعد توصيات "واضحة" من الشرطة، كما أعلن منظموها.

وقال المتحدث باسم الشرطة توري بارستاد لصحيفة افتنبوستن إن إطلاق النار وقع في حانة لندن، وهي حانة للمثليين، وامتد إلى ناد مجاور وشارع قريب حيث تم اعتقال المشتبه به بعد دقائق قليلة من بدء إطلاق النار، حسب موقع سكاي نيوز عربية

ومن جانبه، أكد الصحفي أولاف روينبيرغ من محطة "أن آر كيه العامة": "رأيت رجلا يصل ومعه حقيبة وأخرج بندقية وبدأ في إطلاق النار".

وفي نفس السياق، قال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، في تصريح لوكالة الأنباء النرويجية لقد كان "هجوما فظيعا وصادما للغاية على أبرياء.. لا نعرف حتى الآن سبب هذا العمل الرهيب، ولكن بالنسبة للمثليين الخائفين والذين يشعرون بحزن، أريد أن أقول إننا نقف معكم".

وأظهرت صور نشرتها صحيفة في جي ومحطة "إن أر كيه" ووسائل إعلام أخرى حشدا كبيرا من أفراد أجهزة الطوارئ خارج حانة لندن، بما في ذلك الشرطة ورجال الإسعاف.

وحلقت طائرات مروحية فوق وسط العاصمة أوسلو، بينما سمعت أصوات أبواق سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة في أنحاء المدينة.