الجالية اليهودية في النرويج ستقدم التماسًا إلى المحكمة للاعتراف بالأعياد اليهودية

يجبر اليهود والمسلمون وأعضاء الديانات الأخرى، على العمل في بعض الأعياد وأيام التعبد لديهم،

أكدت الجالية اليهودية في النرويج، أنها ستقدم التماسًا إلى المحكمة العليا في البلاد، وذلك إن لم يتمكن اليهود المتدينون من الحصول على عطلاتهم المعترف بها لأداء الفرائض الدينية.

ويجبر اليهود والمسلمون وأعضاء الديانات الأخرى، الذين يعملون في القطاع العام في النرويج، كموظفي الحكومة ومعلمي المدارس وغيرهم على العمل في بعض الأعياد وأيام التعبد لديهم، فيما تعرف هذه المشكلة حدة أقل في القطاع الخاص، بحيث تفضل الشركات الخاصة إلى تلبية الاحتياجات الدينية لموظفيها، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ويضمن القانون الحالي الخاص بالأعياد الوطنية، والذي تم تحديثه العام الماضي، لجميع الموظفين 12 يومًا إجازة، وغالبية هذه الأيام تتزامن مع الأعياد المسيحية فقط، فيما يسمح لغير المسيحيين في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر ليومين إضافيين فقط من اختيارهم.

وفي نفس السياق، نشرت حركة الشباب في الحزب الليبرالي النرويجي في الشهر الماضي، بيان تطالب من خلاله بمراجعة القانون الحالي، واقترحت منح الموظفين 12 يومًا إجازة في التاريخ الذي يختارونه بدلاً من تحديد بعض التواريخ في أيام العطلات الرسمية في التقويم المسيحي.

وقال الزعيم السابق للجالية اليهودية في أوسلو والوصي في مجلس إدارتها، إرفين كوهن، إن "من شأن هذا الاقتراح أن يحل المشكلة العطلة عند بعض اليهود"، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لديه تحفظات بشأن الاقتراح قائلا "من المهم أن يكون لدينا كمجتمع عطلات عامة مشتركة".

وتابع كوهن في مقال رأي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر في موقع "أوتروب نو" الإلكتروني، يجب منح اليهود وغيرهم من غير المسيحيين ستة أو سبعة إجازات إضافية لتجنب الوضع الذي "يسمح لأصحاب العمل بإجبار الموظفين اليهود على انتهاك قواعد العطلات اليهودية".

وأكد كوهن أن هذه مشكلة تم دراستها من قبل "حقوق الإنسان الدولية، وحقوق الإنسان الأوروبية والمادة 16 من الدستور النرويجي ، التي تضمن لجميع الناس في النرويج ممارسة دينية حرة".

والجدل الحالي هو واحد من عدة خلافات بين زعماء وسلطات الطوائف اليهودية في المجتمعات ذات الغالبية العلمانية في الدول الاسكندنافية وشمال أوروبا ، حيث تعرضت عادات مثل الختان وذبح الكوشر للهجوم باعتبارها بربرية.